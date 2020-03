Frida Guerrera encara a ‘periodista’ que pidió a AMLO investigar movimiento 9M

La activista Frida Guerrera encaró a Marco Olvera, un “periodista”, que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador investigar el movimiento feminista 9M.

Durante la mañanera, Marco Olvera llamó al presidente López Obrador y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda a investigar a políticos y activistas para saber por qué impulsan el paro nacional de mujeres de este 9 de marzo.

Momentos más tarde, Frida Guerrera que se encontraba también en la conferencia tomó la palabra.

Señaló que es una comunicadora que lleva 13 años documentando historias de mujeres, que no representa a nadie más. Apuntó que se ataca a mujeres periodistas por hablar de temas de género, y que por señalamientos como el que se acaba de hacer en su contra la han amenazado desde febrero pasado cuando acudió por primera vez a tocar el tema de feminicidios.

“Creo que, uno, no se vale que nos estén poniendo en la mira de ataques sin fundamento. A mí nadie me financia, yo vivo como puedo, a mí nadie me paga por hablar de feminicidio, gracias a este señor ahorita, el 14 de febrero, los padecí desde prácticamente ese día hasta la mitad de la semana, amenazas de muerte, agresiones directas en la calle por el simple hecho de venirle a decirle a usted lo que vine a comentar. Ahorita, gracias a este señor, me van a atacar otro montón de bots”, sentenció Frida Guerrera.

A lo que el presidente López Obrador respondió, “Ya, que no te ataque nadie y que nadie ataque nadie”.

Al término de la conferencia, Frida Guerrera encaró a Marco Olvera.

“Aprende a respetar, les llamas prostitutas a las compañeras, te atreves a mí, a mí que no me conoces en efecto a sugerir que me investiguen, investígame tú, y a las pruebas me remito y si no renuncias a tu cargo, te disculpas con tu medio”, reclamó la activista.