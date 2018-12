Frente frío 14 provoca vientos y bajas temperaturas en Sonora

El frente frío número 14 ingresó este domingo por Baja California y el norte de Sonora por lo que ya está afectando a la entidad con vientos gélidos y descenso de temperaturas.

“Nos va provocar descenso de temperaturas y ya nos provocó algunas lluvias en la parte noroeste. Se están previendo temperaturas de hasta menos 5 en las sierras más elevadas”, detalló Guadalupe Jiménez, encargada del Radar Meteorológico CNA Sonora Sur.

Las temperaturas más bajas de este domingo se registraron en Yecora con menos tres grados, Arizpe y Aribabi con dos grados bajo cero, así como Bacanuchi y Cucurpe cero grados.

Ante la baja de temperaturas algunos ciudadanos previenen enfermedades respiratorias con la aplicación de la vacuna contra la influenza.

“Ya tenían la vacuna de la influenza, me la puse gracias a dios todos los años yo me la pongo y pues yo le recomiendo a los médicos que también la promuevan mucho porque muchas personas le tienen miedo a esa vacuna y no pasa nada, nomás te recomiendan que si tienes temperatura o flojera te des un bañito”, explicó Ofelia Sandoval, habitante Ciudad Obregón.

Por su parte las autoridades de salud recomiendan a la población detectar los síntomas de influenza.

“Este padecimiento es una infección respiratoria de origen viral, que no es cómo cualquier catarro cualquier gripa puede tener serias consecuencias si no se atiende adecuadamente y su cuadro es un ataque al estado general de manera muy acentuada con dolor de cabeza por arriba de 38 y 38.5. Puede ser desde un escurrimiento nasal, dolor faríngeo. Hacemos un llamado a que se vacunen estamos en el servicio de medicina preventiva para que se la apliquen”, señaló Felipe Gutiérrez, director del Hospital General Navojoa

Don José es velador asegura ya le afectó el fin de semana helado.

“Pues lo siento un poco más como que ya está refrescando está muy heladito el aire. Poquito frío si está haciendo en la noche yo trabajo de noche cómo velador y siento pues meto al carro para que se me quite el frío”, aseguró José Ramón Gastelum Parra, habitante de Ciudad Obregón.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica descenso de temperaturas las próximas 24 horas.

Con información Erika Palma

