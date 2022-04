Frente frío 41 dará tregua a la ola de calor en Veracruz; activan alerta gris

En Veracruz, la Secretaría de Protección Civil activó la alerta gris por el paso del frente frío número 41 que provocará un evento de norte con rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en la zona de costa.

N+ te recomienda: Frente frío 41 dará tregua a la ola de calor en Veracruz

El sistema frontal recorrerá el litoral del Golfo de México desde la noche de este miércoles.

Sin embargo, el frente frío número 41 dará una tregua a la ola de calor por la que atraviesa el estado de Veracruz desde hace 3 días, con temperaturas superiores a los 45 grados que han provocado incendios forestales y de pastizales.

“El paso del frente frío nos puede dejar nubosidad, nos puede dejar lluvias que en algunos puntos pueden ser localmente fuertes o intensas, no descartamos tormentas eléctricas también, con estas condiciones puede mitigar el calor, precisamente el calor que es uno de los factores para que se puedan dar con mayor facilidad los incendios forestales”, indicó Federico Acevedo, meteorólogo de Protección Civil.

Los mayores efectos del norte se sentirán antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, en que se espera la llegada de cientos de turistas a las playas de Veracruz.

“Cuando entra fuerte sí me afecta, como mi casa es de lámina, el tierrero y todo eso, me encierro nada más y rego agua en el patio para toda la tierra no entre a la casa”, dijo Martha Patricia, habitante de Veracruz.

“Cuando vienen las rachas violentas no nos deja trabajar, nos tira todo el material, nos vuela las brochas, las cremas, las gasas, si nos perjudica, el tiempo cuando esta así podemos trabajar, malo cuando llueve”, añadió José Luis Maceda, habitante de Veracruz.