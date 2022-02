Frente frío 28 provoca lluvias y frío en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Oaxaca

Lluvias de fuertes a intensas, vientos de hasta 60 kilómetros por hora y descensos de temperatura de 14 grados, se registraron en Yucatán, debido al frente frio 28 estacionado sobre la Península.

Te recomendamos: Se registra nevada en zonas montañosas de NL; Coahuila, con temperaturas bajo cero

Las precipitaciones provocaron encharcamientos en calles y avenidas, algunos techos fueron derribados por la fuerza del viento y el agua entró en viviendas de la zona sur. También se presentaron cortes de energía eléctrica, congestionamiento vial y daños a colmenas.

La lluvia en Yucatán comenzó durante la mañana y tarde, continuaron, por momentos fueron intensas.

Por tercer día consecutivo 12 mil 500 pescadores continúan sin laborar.

“No se puede trabajar por las marejadas que son grandes, el pescado no come por el movimiento del mar, no sabemos, pero siíhay escasez cuando vienen los nortes”, informó Juan Cetina, patrón de barco.