Frente frío 19 provoca temperatura de hasta cero grados en Veracruz

El paso del frente frío número 19 por Veracruz provocó un descenso en la temperatura de hasta cero grados en la región del Valle de Perote, 2 grados en Acajete y 3 en Mariano Escobedo.

En ciudades como Xalapa y Orizaba el termómetro alcanzó los 10 grados centígrados.

Habitantes de la zona montañosa iniciaron la semana con ropa abrigadora para poder realizar sus actividades.

“Yo normalmente soy caluroso, yo casi ni uso suéter, pero ahorita si me traje una camisita de pana y mi chamarrita, generalmente este frío no me hace casi nada, pero ahora si me quise abrigar”, dijo habitante de Acajete.

“La masa de aire frío está ocasionando en gran parte de la entidad veracruzana el descenso de la temperatura, hoy esperamos un ambiente de frío a fresco en gran parte del estado de Veracruz y es probable que a partir de mañana martes exista nuevamente la posibilidad de heladas en lo que son las faldas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba”, habitante de Acajate.