FRENAAA tiene problemas al interior, pues no defiende una causa justa: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en su conferencia de prensa matutina de este lunes que el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) tiene problemas al interior, ya que no defiende una causa justa.

Te recomendamos: Campamento de FRENAAA sigue ocupando Zócalo capitalino

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó que la organización AntiAMLO ya había anunciado que se iban a retirar, pero todavía no lo hacen.

“Esto es propio de los movimientos, nosotros en la oposición aprendimos que, aun luchando por una causa justa, que considero que no es la de FRENAAA, pero cuando nosotros luchábamos por causas justas pensábamos que era fácil iniciarlo, pero lo difícil era levantarlo, por eso se tenía que pensar dos veces echar andar un movimiento”.

El presidente de México destacó que el movimiento FRENAAA no defiende una causa justa, “el propósito es que yo me vaya, ya hay un mecanismo democrático, hay elecciones, ya se están uniendo muchos en contra nuestra, y se aprobó por nosotros una revocación de mandato, yo me voy a someter a esa revocación de mandato”, señaló.

El presiente López Obrador destacó que si la gente dice que se vaya dejaría la Presidencia.

“Hay una vía democrática, si la gente dice que yo me vaya, pues dejo la Presidencia, además siempre he dicho, cómo voy a estar gobernando sino cuento con el respaldo de los ciudadanos, no tiene ningún sentido gobernar así”, comentó AMLO.

Comentó que llegó a la Presidencia por sus ideales, principios y la causa de transformar México.

“Yo llegué aquí por mis ideales y principios y la causa de transformar México, del régimen de corrupción y privilegios, cómo avanzaríamos en ese propósito sino contamos con el apoyo del pueblo, estaríamos como florero, como adorno”.

El presidente de México señaló que en el caso de FRENAAA echaron andar el movimiento y tienen problemas porque dijeron que se iban y no se han ido porque tienen diferencias.

“No hay represión a los opositores, ojalá resuelvan sus diferencias y que sigan luchando, esto es así, inicia un movimiento, comienza a caminar, se cae uno, hay que levantarse, hasta triunfar, nada más que se requiere de muchas fatigas, eso solo se obtiene cuando hay un ideal y una lucha. No rendirse ante ninguna circunstancia”, puntualizó.

Con información del Gobierno de México

LSH/JLR