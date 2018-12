Video de estudiantes arrestados y arrodillados indigna a Francia

Un nuevo escándalo encendió hoy a Francia y es que, en un video, difundido en redes sociales, se puede observar a un grupo de estudiantes arrestados y arrodillados por policías después de participar en las protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron.

Son estudiantes adolescentes de una escuela cercana a París, arrestados y arrodillados en fila durante las protestas.

Ante el escándalo, el Ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, dijo que se abrirá una investigación, pero pidió ubicar las imágenes en el contexto de las protestas.

En tanto, siguen las protestas de estudiantes. En París marcharon y exigieron la renuncia del presidente Emmanuel Macron. Al final, se arrodillaron con las manos en la nuca, en referencia a las imágenes difundidas.

Over 4 million people have seen the video of police putting school students in a stress position in a matter of hours. Today, young people are mimicking the mass arrest in protests. France is gearing up its huge repressive apparatus, but the effect is likely to be radicalisation. pic.twitter.com/cPtzhD64Vt

— David Jamieson (@David_Jamieson7) 7 de diciembre de 2018