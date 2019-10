Fotos: Miles de zombies invadieron las calles de la Ciudad de México

Este sábado se congregaron en calles de la Ciudad de México miles de zombies.

Te recomendamos: Fotos y videos: Desfile de Alebrijes en Paseo de la Reforma

Salieron del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

Arrancaron a las 4 de la tarde, salieron por Plaza de la República para tomar Avenida Juárez, avanzaron hasta entrar a 5 de Mayo y llegar al Zócalo.

Se trató de la Doceava Marcha Zombie que inició en 2007, donde los asistentes, además de mostrar un buen disfraz, tienen el objetivo principal de reunir alimentos para donarlos a comunidades en pobreza.

Cada asistente a la marcha debió llevar como donativo voluntario arroz, lenteja, latas de atún, sardina y otros no perecederos.

Además, la marcha zombie busca la igualdad, tolerancia y la no discriminación.

Los niños también se sumaron a marcha de zombies en la CDMX (MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Esto inició con un puñado de zombies, éramos menos de 50. Esto ha crecido año con año. Recuerden que la marcha es por los valores zombies, la tolerancia, porque un zombie no agrede a otro zombie, la no discriminación, porque un zombie muerde parejo, la integración, porque un zombie no mata, hace a otro zombie”, narró uno de los participantes