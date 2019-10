Fotos y videos de las protestas en Cataluña, a una semana de su inicio

Las protestas iniciaron el pasado 14 de octubre, después que el Tribunal Supremo de España condenó a nueve líderes catalanes independentistas por sedición, por su participación en el proceso que llevó a la declaración de independencia de Cataluña en 2017.

Esto es lo que debes saber:

La intensidad de las protestas violentas en Cataluña está bajando, según los últimos datos oficiales, aunque está aumentando el impacto en los mensajes y las estrategias de cara a las elecciones legislativas del 10 de noviembre.

Los violentos altercados ocurridos desde entonces y centrados en Barcelona, han causado cientos de lesionados y heridos -entre ellos 288 policías- con tácticas de guerrilla urbana a cargo de un núcleo duro de cientos de radicales, incluyendo el uso de incendios, armas artesanales y el saqueo de comercios.

Cataluña vive jornada de huelga general, con manifestaciones. (EFE)

La noche del sábado al domingo fue la más calmada, con 13 detenidos y 14 lesionados, según anunció este domingo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras una reunión del comité de seguimiento del Gobierno central.

Los disturbios “van a menos” y el Gobierno continúa “con el plan de anularlos”, aseguró el ministro.

Sin embargo, la violencia ha eclipsado los mensajes electorales que los partidos políticos y alterado por completo las estrategias y las agendas para esos comicios, cuya campaña comenzará oficialmente el 1 de noviembre.

Así, el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ha tenido que interrumpir su activa precampaña electoral, pues lleva siete días sin salir del Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo excepto para acudir a una cumbre de líderes de la Unión Europea.

En los principales partidos de centro derecha, el Partido Popular (PP, conservador) y Ciudadanos (C’s, liberal), se está comenzando a vincular la violencia en Cataluña con el argumento de que es necesario que las elecciones de noviembre supongan un cambio al frente del Gobierno español.

Banderas catalanas separatistas deletrean independencia en Barcelona (Reuters)

El barcelonés Albert Rivera, presidente de Ciudadanos (actual tercera fuerza política española), protagonizó hoy un evento antiindependentista en lugar especialmente simbólico: la céntrica plaza de Sant Jaume de Barcelona, justo ante la sede del Gobierno regional catalán, actualmente en manos de una coalición independentista.

Ante unas mil 700 personas opuestas a la independencia de Cataluña, Rivera aseguró que desea alcanzar la presidencia del Gobierno en las elecciones “para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper este país”.

Y de verdad no dais un golpe en la mesa de una vez, @Pablo_Iglesias_? Yo no doy crédito a que no estéis convocando a la gente a llenar las calles en rechazo de la violencia policial contra gente pacífica. Se están cebando en Cataluña. Donde estáis?? pic.twitter.com/UDbroq6oQz

— Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) October 19, 2019