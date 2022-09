“Esta noche se rompió un récord y también se cumplió un sueño”, dice Grupo Firme en el Zócalo

Pídeme si quieres que no me equivoque

Pídeme los días de cada semana

Pídeme el silencio que no me hace falta

Lo único que quiero es que nunca te vayas

Pídeme la luna para ir por ella

O tal vez prefieras la rosa más bella

Pide lo que quieras pero no me pidas que yo me olvide de ti pic.twitter.com/TMoT8oee3u

