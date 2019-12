Fotos: Marchan contra el primer año de gobierno de AMLO

A un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones sociales, ciudadanos independientes y partidos políticos protestaron con una marcha sobre Paseo de la Reforma del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, también en otras entidades del país hubo manifestaciones.

Desde antes de las 09:00 horas comenzaron a reunirse los contingentes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. La mayoría de ellos mostró pancartas impresas en lonas, así como en materiales como cartón y cartulina, con mensajes en los que criticaron a la administración federal.

“Regresión no es transformación”, “México tiene otros datos” y “Queremos soluciones, no simulaciones”, se leía en algunos modestos letreros personales.

Las clases de zumba en la Glorieta de La Palma se opacaron con el grito de “México. México”. Los llamados “conservadores” gritaron “fuera partidos políticos” mientras otros defendían: “ahorita estamos unidos, es una misma causa”.

En otros letreros se leía “Fuera Evo”, y en otros “AMLO quiere repartir presupuesto como croquetas. Basta”.

Persistió cierto desorden, pues mientras algunos avanzaron lento otros pretendían ganar la vanguardia y unos más se rebasaron por los carriles centrales de la importante vialidad de la capital mexicana.

En la movilización participaron personas de diversos estratos sociales. pero todas con la misma consigna: “fuera López. Fuera Morena”.

También se vieron mantas de “autoconstrucción”, es decir las que diseñó la gente con sus propias brochas y quedaron de doble vista, como una en la que se lee: “AMLO autoritario, soberbio y muy mentiroso”.

El contingente avanzó lentamente con dirección al Monumento a la Revolución.

Hija de Rosario Robles participó en la marcha

Mariana Moguel, hija de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, se sumó hoy a la marcha opositora en la Ciudad de México para exigir el fin de lo que denominó “jueces por consigna”.

Estamos toda la familia en representación, no solo de mi mamá, sino de muchas personas para que no haya más jueces de consigna”, expresó en breve entrevista durante el recorrido.

Moguel afirmó que salen a las calles en defensa del estado de derecho, por la democracia y la paz del país, y por el debido proceso. Moguel dijo que como cualquier ciudadano, salen a manifestarse para que no haya injusticia.

Familia LeBarón también se movilizó

Entre gritos “!Todos somos LeBarón!”, la familia que perdió a nueve de su integrantes asesinados el pasado 4 de noviembre, marchó y entonó la canción “Amor Eterno”, de Juan Gabriel.

“Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo” …, cantaban con sentimiento y algunos con lágrimas.

Ataviados de blanco en su mayoría reclamaron seguridad para México y que no se repitan más casos como los sufridos por la familia LeBarón.

Rodeados por más contingentes que marcharon, les hicieron saber que no estaban solos y que seguirán en la lucha porque la estrategia de abrazos y no balazos no funciona.

Julián LeBarón encabezó el contingente de su familia, quien al igual que todos los de su grupo, entona ‘Amor eterno’ y también el grito: ‘¡México, México, México!’.

