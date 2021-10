Fotógrafo Santiago Arau retrató la vida durante la pandemia y muestra la vulnerabilidad

Aunque el panorama del país ya es muy distinto al que se vivió en los momentos más duros de la pandemia, lo cierto es que está lejos de terminar. Para muchos significó un proceso de transformación. Esta idea es parte de una serie de imágenes que el fotógrafo Santiago Arau exhibe en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México.

Te recomendamos: Fotógrafo mexicano Santiago Arau expone en el Museo de San Ildefonso

“Solamente las personas que están en ese lugar pueden saber el infierno que es. Son hectáreas de basura, el olor de podrido, ¿por qué fui ahí? porque estuve haciendo un trabajo en este rompecabezas que se llama el ‘Diario de la Pandemia’”, narró Santiago Arau, fotógrafo.

Desde inicios de 2020, el fotógrafo Santiago Arau recorrió las calles para descubrir cómo los habitantes de la Ciudad de México sobreviven a la crisis sanitaria que modificó la forma en que vivíamos.

“Me acerqué y encontré a una señora viviendo en la basura, que tenía 60 años, su casa de basura sobre la basura, me acerqué y le pregunté si tenía miedo de contagiarse de coronavirus y su respuesta fue: no joven, el coronavirus no quiere entrar a este lugar tan desastroso, aquí el coronavirus no entra. la respuesta me dejó vacío”, expuso el fotógrafo Santiago Arau.

También un niño, retratado a inicios de la pandemia, cuando el gobierno solicitó a los mexicanos no salir de sus hogares.

“Quédate en casa, cuando hay personas que no tienen casa. Cuando hay una fotografía de un niño vendiendo flores en el metro en pandemia, recargado en un letrero que dice ‘Quédate en casa’, ese es el problema que estamos viviendo, parece una ironía, parecen malos chistes del destino”, señaló el fotógrafo Santiago Arau.

La lente de Santiago Arau visibilizó una realidad llena de desigualdades acentuadas por la pandemia, pero también de valentía y solidaridad, vistas desde los ojos del personal médico.

“Creo que el mejor momento que encontré para describir lo que quería decir es el momento en que salían del hospital, de la sala del COVID al transfer, se llama transfer la parte en que salen del COVID al mundo real. Se quitan los lentes, las máscaras y las mascarillas y encuentro esto: las marcas, miradas, miradas de orgullo, sonrisas, el brillo en los ojos, la marca, el cansancio”, contó Santiago Arau.

Con el Museo Interactivo de Economía como escenario, la exhibición fotográfica “2020, Crónica de una pandemia”, contiene 80 fotografías impresas en distintos formatos, extraídas de más de 200 levantamientos de imagen durante seis meses.

Con información de Monserrat Ortíz y Pablo Romero.

LLH