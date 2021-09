Al fortalecer la economía de todos los países de AL y el Caribe se podrá disminuir la migración forzada: Guillermo Lasso

Solo a través de fortalecer la economía de todos los países de América Latina y el Caribe también se podrá disminuir la migración forzada de ciudadanos de región, en busca de oportunidades en otros países, destacó en entrevista para Noticieros Televisa el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

“El mundo va a respetar a América Latina y el Caribe, en la medida que nuestras economías se fortalezcan crezcan y sean capaces de dar respuesta al ciudadano común, en su vida ordinaria que tenga más ingresos, aliviar la pobreza, generar más alimentos en la mesa, es decir pensar más en el ciudadano que en el interés político de los gobiernos”, dijo Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.

“Un ciudadano que sale de su país es alguien que busca los sueños en otros países que no logra en su país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los gobernantes?, recrear en cada uno de los países ese escenario que le permita a cada ciudadano, en este caso ecuatoriano, lograr su sueño en su propio país y no verse en obligación de migrar al exterior para buscar ese sueño en otro país. Mire lo que pasa en Venezuela, en Ecuador hemos recibido cerca de 400 mil venezolanos. El problema es un país que no maneja bien su economía y con problemas políticos también”, afirmó.