Forman largas filas para recibir vacuna contra COVID en Puebla

Desde la madrugada de este martes cientos de personas formaron largas filas para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en la ciudad de Puebla.

Conforme transcurrían las horas miles de personas de 30 a 49 años llegaron hasta el Centro Expositor ubicado en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe para vacunarse.

A pesar de las enormes filas el acceso fue ágil y continuo.

También hubo grandes filas en otras sedes de vacunación como el Hospital para el Niño Poblano, el Hospital General del sur y Ciudad Universitaria.

Maria, de 45 años, acudió a vacunarse por primera vez en el módulo instalado en Ciudad Universitaria y dice que a pesar de las largas fila solo espero 45 minutos.

“Es la primera vez, es que no me he vacunado porque estuve enferma cuando me tocó la, bueno me sacaron mi formato estaba yo enferma y me dijeron que no podía vacunarme”, afirmó María Cecilia Montes, quien se vacunó por primera vez.