Fonatur y Sedatu cancelan obra avanzada del Tren Maya en Playa del Carmen

El nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, y el secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Mayer, anunciaron que el Tramo 5 del Tren Maya ya no será elevado ni pasará por el Centro de Playa del Carmen, Quintana Roo, de manera que las obras que ya estaban muy avanzadas en la zona de Solidaridad están canceladas desde este miércoles.

Te recomendamos: Expropiaciones para Tren Maya son ‘concertadas’: AMLO

Esta decisión permitirá terminar la obra en el tiempo previsto.

“El tren va a ras de tierra, no va a haber ningún… no se va a elevar el tren y no va a cruzar la zona urbana… El proyecto se concluirá en julio del 2023, entonces… vamos a entrar en una dinámica bastante práctica y, sobre todo, vamos a tener los avances que se requieren para poder terminar en el tiempo que está convenida con las empresas y con la Secretaría de la Defensa Nacional que les tocan estos tramos”, dijo Javier May, titular de Fonatur.