Fonacot otorga más de un millón de créditos en lo que va del 2019

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) informó hoy que otorgó más de un millón de créditos en lo que va del 2019.

Dijo Alberto Ortiz, director General del Fonacot.

Ortiz señaló que en los primeros 9 meses del año han trabajado de acuerdo con los lineamientos del Gobierno en torno a la austeridad y transparencia, lo que ha permitido generar ahorros por 571 millones de pesos.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre si han detectado casos de irregularidades en la operación del Fondo de Protección de Pagos, respondió:

Son varios, son, de los que yo tengo conocimiento, por lo menos unos 10, sí hemos detectado casos de anomalías y las mismas se han notificado al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública quien es quien está llevando las investigaciones conducentes y lo que hemos tratado de hacer es primero, todo lo que pudimos observar, dar cuenta de ello, sobre todo para corregirlo y para no incurrir en responsabilidades porque son cosas que en realidad no, no fueron hechas por nosotros y ya le corresponde a las autoridades competentes hacer las investigaciones”.