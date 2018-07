Flotilla de camiones de carga y pasaje de México es obsoleta: ANPACT

La importación de camiones chatarra a México, la inseguridad, incremento de costos y la corrupción han impedido la modernización de la flotilla de camiones de carga y pasaje, la cual tiene una edad promedio de 18.4 años reveló la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

En rueda de prensa, el presidente de la asociación señaló que por cada 100 vehículos que se renuevan en México, entran 24.5 usados en malas condiciones físico mecánicas.

Esto inhibe la renovación de la flotilla junto con aumento en el precio del Diesel, del dólar y el robo de unidades.

Curiosamente no se roban los camiones viejos y cuando se roban un camión no lo reemplazan con uno nuevo. Alguien el otro día me preguntaba: oye entonces ¿mientras más se roban más vendes? no! Por supuesto que no, se está afectando totalmente los costos de operación de las empresas de transporte”, señaló Miguel Elizalde, presidente de la ANPACT.