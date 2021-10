Florería y cafetería capacitan e incorporan a la vida laboral a jóvenes con Síndrome de Down

Conseguir trabajo cuando se tiene alguna discapacidad suele ser muy complicado, pero existen proyectos como “Mosaico Down” que gracias a su altruismo ha ayudado a que jóvenes con Síndrome de Down tengan una remuneración económica laborando en una cafetería y hasta en una florería.

Diego Altamirano junto a otros 9 jóvenes con Síndrome de Down estudian y trabajan en “Floridown” una florería que ofrece arreglos a través de su tienda en línea y cuenta con servicio a domicilio gratuito dentro de la Ciudad de México.

La directora de esta institución, Yesenia Escudero, siempre quiso ser maestra. en la adolescencia . A pesar de no tener cercanía con casos de síndrome de Down, investigó sobre esta condición y se inspiró a crear su organización en 2013 dirigida a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos.

En datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se estima que existen 250,000 personas con síndrome de down en el país.

“En México, la educación especial es muy cara y pocos niños tienen acceso a la educación y justo por eso no tienen las oportunidades para salir adelante”, Yesenia Escudero- directora de la fundación Mosaico Down.

A la par de “Floridown” está “Catering con causa” para eventos privados y “El sueño de Frida”. Rafael Gómez fue incorporado a la vida laboral dentro de esta cafetería al sur de la capital del país .

Para llegar aquí, Rafa y sus compañeros estudiaron la carrera técnica de gastronomía en la fundación durante tres años y medio. Brenda es la barista en el restaurante.

“Yo me siento bien, feliz, una chica normal, inteligente. Me da gusto que vengan, que tomen un cafecito, un capuccino o lo que sea, lo que piden”, Brenda Martínez- barista en El sueño de Frida.

“A mi me gustaría retirarme de esto que hago el día que tenga una cafetería o florería o una tintorería o lo que sea con chavos con síndrome de Down no sea noticia, sino sea algo normal de la vida”, Yesenia Escudero- directora de la fundación Mosaico Down.