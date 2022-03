Fiscalías confirman que ‘El Mijis’ murió en un accidente automovilístico; descartan ataque

Las investigaciones de las fiscalías de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila concluyeron que Pedro Carrizales, exdiputado por el Congreso de San Luis Potosí y activista social, falleció en un accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero.

Los familiares de Carrizales Becerra, apodado “El Mijis”, llegaron a la Fiscalía de Tamaulipas en Ciudad Victoria, capital del estado, para recoger el cadáver del exdiputado, quien presuntamente murió por el incendio del vehículo en el que viajaba y su cuerpo quedó calcinado.

“Las fiscalías concluyen que Pedro Carrizales Becerra fue localizado sin vida. Concluye que se derivó de un accidente automovilístico. Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos pasando”, informó Frida Guerrera, activista feminista y amiga de la familia, quien leyó un comunicado a nombre de la familia.

“A nuestros amigos de los medios de comunicación, a quienes agradecemos su acompañamiento y permanente solidaridad, les pedimos una disculpa de antemano pero en este momento de duelo no queremos dar declaraciones”, concluyó la vocera de la familia.

La Fiscalía entregó a la familia una serie de pruebas periciales que presuntamente confirman que Pedro falleció en el accidente.

La versión contada por la Fiscalía precisó que el accidente sucedió al filo de las 01:00 horas del 3 de febrero en un tramo de la carretera federal número 2, mejor conocida como La Ribereña, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas, y posteriormente su camioneta se incendió.

La última ocasión que se vio con vida a Carrizales Becerra fue el 31 de enero de 2022, saliendo en una camioneta roja del hotel Las Fuentes, ubicado en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, y se dirigía hacia la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León.

Dos días después su esposa recibió un audio del Mijis por el sistema de mensajería de WhatsApp informando que lo había detenido un grupo de operaciones especiales de la policía de Coahuila.

“Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los Gafes, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”, escribió.