Fiscalía de Quintana Roo investiga ataque que dejó 5 muertos

La Fiscalía de Quintana Roo investiga el tiroteo ocurrido anoche en un local anexo a un restaurante en la zona de Puerto Juárez.

En el ataque, cinco personas murieron, incluido un agente de la policía ministerial.

Otras tres personas resultaron lesionadas, entre ellos un segundo oficial.

Según las primeras investigaciones todo comenzó con una discusión entre una persona de aproximadamente 60 años con otra persona de tez blanca con acento cubano.

Cuando los pescadores llegaban para el pago, se desataron los disparos.

El policía fallecido fue quien repelió la agresión.

Los atacantes escaparon.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la identidad de tres de las cinco personas que perdieron la vida.

De los cinco occisos, tres están identificados de la manera oficial, el agente de la Policía Ministerial Juan C. M. L, de 41 años de edad, Javes C. F, de 31 años, Lorenzo C. N, de 51 años de edad, quienes serán entregados en la tarde de este sábado. De los otros dos cuerpos, aun no se presentan sus familiares a realizar el reconocimiento legal. Los tres lesionados se encuentran en un hospital recibiendo atención médica y se reportan como estables, el agente ministerial Héctor J. C. B, Carlos A. S. S y Raúl A. C. M.