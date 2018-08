Fiscalía de Puebla investiga encubrimiento de policías municipales a criminales

Durante los últimos meses, habitantes en Tehuacán, Puebla, comenzaron a grabar y subir a redes videos de los delitos que ocurrían en su municipio.

Las autoridades estatales lo notaron y solicitaron información e imágenes de las cámaras de seguridad a la alcaldía.

“Negativas o evasivas, o simplemente no contestaban. Era no pasó nada, no hubo tal hecho. Simplemente no había respuesta”, señaló Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública de Puebla.

A la par, un grupo de empresarios denunció que los delitos de alto impacto estaban incrementando en Tehuacán y que las autoridades municipales no los estaban deteniendo en flagrancia.

“Asaltos ya a las 10 de la mañana, nueve de la mañana, afuera de las escuelas. Muchos secuestros exprés, secuestros a empresarios también. Extorción también, cobro de piso”, apuntó Rubén Huitrón, del Consejo Ciudadano de Seguridad de Justicia en Tehuacán, Puebla.

Muchos delitos se perpetraron en las calles donde la policía municipal instaló hace dos años cámaras de seguridad.

“Siempre nos decían que no servía la cámara, o que la cámara no estaba apuntando al lugar, que eran de noche y no eran nocturnas. Como nada más las observaba ellos, podía haber algunas personas del crimen involucradas dentro”, apuntó Rubén Huitrón.

El ocultamiento de evidencia generó la presunción de que grupos criminales habrían penetrado la Policía municipal.

“¿Cómo es posible que, si hay un centro de emergencias con videocámaras, estos grupos delictivos no estén plenamente identificado?”, cuestionó Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública de Puebla.

El jueves pasado, la Policía estatal llegó a Tehuacán y desarmó a los municipales. Tomó el control de la seguridad y del centro de monitoreo del municipio.

“Al llegar aquí encontramos que tienen 170 cámaras de las cuales 51 no sirven. Ellos guardaban toda la información. Existe un monitoreo continuo, tenemos avenidas principales”, apuntó José Tachi Meneses, subsecretario de Seguridad Pública de Puebla.

También constataron que utilizaban radios no autorizados por el estado donde integrantes de las bandas criminales podían escucharlos e incluso interactuar con ellos.

“Nos encontramos con este tipo de radios que es una frecuencia UHE, la cual es muy vulnerable. Precisamente fue en un radio de ese tipo donde ellos tienen la frecuencia y por ese radio hace la amenaza”, añadió José Tachi Meneses.

La Fiscalía de Puebla analizará el contenido de las computadoras para confirmar si los policías municipales ocultaron videos para proteger a las bandas criminales.

“Ya los servidores están en poder de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes y ver qué información contiene todos estos servidores”, subrayó Jesús Morales, secretario de Seguridad Pública de Puebla.

Con información de Marco Antonio Coronel y Marco Tinoco.

LLH