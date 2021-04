Fiscalía de Oaxaca no informó a saxofonista muerte de su agresor

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue desfigurada con ácido en el año 2019, dijo en entrevista para FOROtv que las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca todavía no le notifican la muerte de uno de sus agresores, quien murió en el penal de Tlacolula de Matamoros.

Te recomendamos: Vinculan a proceso a exdiputado Juan Vera Carrizal por ataque a saxofonista

Ponciano H, uno de los implicados en el ataque con ácido en contra de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos falleció este viernes 2 de abril de 2021 en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

Así se enteró la joven saxofonista de la muerte de uno de sus agresores

En entrevista para FOROtv, la joven dijo cómo fue que se enteró de esta situación.

“Yo me entero por los medios de comunicación, porque a mí no, no recibí información por algún órgano de justicia, en este caso la Fiscalía, y pues la verdad me cae de sorpresa”, dijo María Elena Ríos.

Ponciano H, quien permanecía recluido en el Penal de Tanivet desde diciembre de 2019 por intento de feminicidio en contra de María Elena, falleció en su celda presuntamente a causa de un infarto al miocardio.

“Yo desconozco las causas de cómo falleció uno de los implicados en uno de los reclusorios y al no conocerlas, me pone doblemente en peligro junto con mi familia, es lo que yo pido a las autoridades”, aseguró María Elena Ríos.

En septiembre de 2019, Ponciano H y su hijo Rubicel H presuntamente fueron contratados por el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien les habría pagado 30 mil pesos para asesinar a María Elena.

“Todo mi cuerpo es una cicatriz y es bastante complicado”

Los hombres, que trabajaban como albañiles, atacaron a la joven en su domicilio en el municipio de Huajuapan, rogándole ácido sulfúrico.

“Tú te puedes dar cuenta que tu piel no es la misma, yo soy, todo mi cuerpo es una cicatriz y es bastante complicado lidiar con toda la recuperación no solamente física, sino también emocional”, comentó María Elena Ríos.

Autoridades tienen pendiente la detención de Juan Antonio “N”

Sobre su agresión, la joven explicó que las autoridades tienen pendiente la detención de Juan Antonio “N” Quinto presuntamente involucrado en los hechos. Denunció que a pesar de que ya se cuenta con una orden de aprehensión, esta persona continúa en libertad.

“Espero que pronto lo puedan detener porque no es justo, a mi me dañaron de por vida y lo más necesario y lo justo no solo para mí sino para muchas personas es que esté pagando y se repare el daño como debe de ser de acuerdo a la ley”, sostuvo María Elena Ríos.

A casi 19 meses de estos hechos, María Elena asegura que no guarda rencor.

“Yo no quise guardar rencor, tengo muchas ganas de seguir viviendo, de retomar mi vida y guardar odio en mi corazón no me lo va a permitir de ninguna manera”, dijo María Elena Ríos.

Con información de Heatzi Valdez Anaya

HVI