Fiscalía de NY demanda a la Fundación Trump y exige disolución

Las autoridades de Nueva York demandaron este jueves a la Fundación Trump, a la que acusan de numerosas irregularidades, incluida una supuesta coordinación ilegal con la campaña electoral del ahora presidente estadounidense, Donald Trump.

La acción es fruto de una investigación de dos años y busca la disolución de la fundación, así como inhabilitar a Trump y a varios de sus hijos para dirigir en Nueva York organizaciones sin ánimo de lucro.

“Según revela nuestra investigación, la Fundación Trump era poco más que una chequera para pagos del señor Trump y sus negocios a organizaciones benéficas, sin importar su fin o su legalidad”, dijo en un comunicado la fiscal general del estado, Barbara D. Underwood.

La Fiscalía ve en la Fundación un “patrón de conducta ilegal persistente”, que se habría prolongado durante más de una década y que incluye una “amplia coordinación política ilegal” con la campaña presidencial de Trump.

Según la acusación, la organización recaudó más de 2,8 millones de dólares con el fin de influir en las elecciones de 2016 y bajo control de la dirección de la campaña del ahora presidente.

Además, Underwood acusa a Trump de haber utilizado su Fundación para pagar gastos legales, promocionar sus hoteles y otros negocios y para adquirir artículos personales.

La demanda, presentada ante el Tribunal Supremo del Estado en Manhattan, busca la disolución de la Fundación, la restitución de daños resultantes de las irregularidades y apartar a Trump de la dirección de organizaciones sin ánimo de lucro durante un periodo de diez años.

Además de Trump están acusados también como directores de la Fundación sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric, para quienes la Fiscalía pide una inhabilitación de un año en ese tipo de cargos.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, se defendió hoy de las acusaciones de las autoridades de Nueva York.

“Los sórdidos Demócratas de Nueva York (…) están haciendo todo lo posible para demandarme por una fundación que recaudó 18.800.000 dólares y donó a la caridad más dinero del que tomó, 19.200.000 dólares”, dijo Trump en su cuenta de Twitter poco después de que la demanda se hiciera pública.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2018