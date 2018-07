Fiscalía exhuma cuerpos de bebés que murieron en hospital de Morelos

La Fiscalía del Estado de Morelos practicó algunas exhumaciones y necropsias a bebés que fallecieron presuntamente a consecuencia de una bacteria intrahospitalaria, entre el 26 de junio y el 2 de julio.

El día de ayer se realizaron algunas diligencias de exhumación y necropsia en un panteón de la ciudad de Cuautla. Todavía no tengo los resultados, sí hay un tema ahí que tenemos que investigar, vamos a determinar responsabilidades, no vamos a ser la cubierta de nadie, vamos a investigar a fondo cada caso, pero sí tengo que ser muy claro en que no necesariamente todos los decesos hayan obedecido a un tema de negligencia”, señaló Uriel Carmona Gándara, fiscal general de Morelos.