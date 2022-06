Fiscalía de NL retrasa exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar; podría ser a finales de junio

Sin informar mayores avances en la investigación sobre la muerte de Debanhi Escobar Bazaldua, la fiscal Griselda Núñez reveló que la exhumación de la joven podría realizarse hasta finales de junio.

Advirtió además que citarán a comparecer al padre de la joven Mario Escobar para conocer detalles de la supuesta investigación independiente que lleva con apoyo de la federación.

El padre de Debanhi afirmó el viernes pasado que en la investigación paralela que respaldan autoridades del Gobierno Federal han sido identificados algunos presuntos responsables de la muerte de su hija.

“Necesitamos sacar la exhumación y se van a ir de espaldas, va haber muchos avances que ya traemos, que ya traemos en la carpeta, en una carpeta paralela a la Fiscalía, porque ellos no han hecho su trabajo, ellos dijeron, de todas las 258 investigaciones más o menos así, pues no, no ha habido ningún imputado, es increíble no, no se puede creer eso, solo en Nuevo León sucede esto”, aseguró Mario Escobar, papá de Debanhi en entrevista el 10 de junio.