Fiscalía de Jalisco confirma tres muertos y 19 vehículos incendiados por narcobloqueos en Zapopan

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que los narcobloqueos en Zapopan, del martes 9 de agosto y la madrugada del miércoles 10, dejaron tres muertos y 19 vehículos incendiados.

El fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez, explicó que los bloqueos buscaban evitar que llegaran elementos de seguridad al lugar donde enfrentaron delincuentes y policías estatales.

“No entendíamos el por qué nosotros, o qué habíamos hecho mal para que fuera hacia nosotros, estábamos en shock, nos quedamos en shock, no, no sabíamos nada, sabíamos que estábamos con vida, sabía que estábamos los tres porque desde que nos bajamos, los tres estuvimos juntos, pero no sabíamos, o sea, se nos cerró la mente”, dijo Vanessa Joaquín, propietaria de un vehículo incendiado.