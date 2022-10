Fiscalía de Guerrero investiga video de ‘El Fresa’ sobre masacre en Totolapan

En el municipio de San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente de Guerrero, soldados, marinos y policías estatales y ministeriales reforzaron la seguridad tras la irrupción de un grupo armado que dejo un saldo de 20 personas muertas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda.

Autoridades federales señalan que desde hace más de cuatro años existe una disputa abierta en esta región en los límites con los estados de México y Michoacán entre los grupos criminales “Los Tequileros” y “La Familia Michoacana” que en esta zona es liderado por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”.

“Ahorita esos güeyes no se acercan ni de chiste, pos están los filtros de los soldados también, nosotros, la Fiscalía, la Guardia Nacional y Marina – está blindado ahorita San Miguel, sí, porque municipales no hay, aquí no hay de hecho había pues, pero también se los echaron, se va a poner feo, se puso feo de momento se puso feo quién sabe que vayan a hacer después estos cabrones”, dijo un policía estatal (anónimo).