Fiscalía de Guanajuato apela liberación de elemento de la GN acusado de matar a joven

Este miércoles la Fiscalía General de la República en el Estado de Guanajuato apeló ante un juez de Distrito la resolución de un juez de no haber vinculado a proceso a un elemento de la Guardia Nacional, quien el pasado 27 de abril disparó contra cuatro estudiantes en la ciudad de Irapuato donde murió uno de ellos.

N+ te recomienda: Guanajuato tiene nuevas disposiciones sanitarias

“La persona que se encontraba detenida, la persona que se detuvo justo en el instante de los hechos, el elemento de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República formule imputación con respecto de esa persona por el delito de homicidio y lesiones en grado de tentativa, porque había elementos para presumir que esa persona disparó, pero que no fue quien consumó el hecho, el juez de control determinó que no obstante que se acredite que haya disparado, eso no era suficiente para valorar que hubiese tentativa de ambas figuras, por eso dictó auto de no vinculación a proceso, nosotros con todo respeto no coincidimos con esa postura, por eso desde la parte que él Código Nacional de Procedimientos Penales nos posibilita como asesores de la víctima formularemos la impugnación correspondiente”, dijo Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato.

El Ministerio Público Federal argumentó en su impugnación que hizo en el Centro de Justicia Federal que el Guardia Nacional, si está involucrado en el delito de Homicidio Calificado en grado de Tentativa en contra de tres estudiantes de la carrera de Agronomía.

Entre ellos la de Edith Alejandra Carrillo, que resultó lesionada del hombro derecho y quien actualmente se encuentra internada en el Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato.

La Fiscalía General de la República aseguró en su escrito presentado que el policía de la Guardia Nacional junto con otro elemento de la Corporación fueron los que dispararon sin orden y motivo alguno contra los cuatro estudiantes de la Universidad de Guanajuato cuando se encontraban al interior de una camioneta en la ex Hacienda “El Copal”.

El Guardia Nacional que se encuentra libre desde el pasado sábado, dijo la Fiscalía General de la República, está acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa porque fue uno de los que disparó contra los jóvenes.

Aunque una de sus balas no impactó contra Ángel Yael, estudiante muerto y Edith Alejandra, lesionada, el Ministerio Público Federal sostiene que la intención de los disparos del elemento del Guardia Nacional si eran ocasionar un daño a los tripulantes del vehículo sin motivo alguno.

“Yo no estudié leyes, no sé nada de eso, yo estoy siguiendo lo que nos están indicando, yo no soy quién para decirles. ¿Qué quiero? Si les puedo decir, justicia, a mi hijo no me lo pueden devolver. Ya se está trabajando sobre de ello, no se desconoce el caso, al contrario, ya se retomó y se está trabajando sobre de ello”, dijo Norma Lucia Rangel, madre de Ángel Yael.