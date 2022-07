Fiscalía de Chihuahua asegura que existen pistas para encontrar a ‘El Chueco’; piden apoyo a EUA

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua mantiene la búsqueda de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, presunto homicida de cuatro personas, entre ellas dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui.

Aunque no se ha logrado su ubicación, el fiscal del estado, Roberto Fierro, mencionó que existen pistas para encontrarlo.

“La detención de ‘El Chueco’ va trabajándose, no es un tema sencillo, independientemente de las condiciones de la sierra, pero si les quiero decir que es un trabajo que está siendo muy coordinado con todas las dependencias federales, con la Guardia Nacional, con la Sedena, con la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Fiscalía, es lo único que te puedo decir, no te puedo decir si ya lo tengo ubicado, porque no te debo decir eso, pero es sí o sí lo debemos detener, lo he dicho varias veces, es difícil las condiciones que se nos está presentando, pero no va a ser imposible”, aseguró Roberto Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua.