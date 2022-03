Fiscalía de CDMX rechaza que exista persecución política en contra de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rechazó que exista una persecución política en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas, luego de que una jueza de control impuso medidas cautelares, entre ellas el retiro del cargo hasta la realización de la audiencia, este jueves 17 de marzo.

“Queremos ser enfáticos, la Fiscalía no lleva a cabo ninguna persecución política, simplemente cumple con la ley, tal como lo ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aparte, lo hemos dicho y lo reiteramos, la Fiscalía General de Justicia no fabrica culpables, pero tampoco realiza exoneraciones a modo”, indicó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el vocero de la dependencia, Ulises Lara, aclaró que es el Poder Judicial quien determina las medidas cautelares en contra de los imputados con base en las pruebas que presenta el Ministerio Público.

A través de su cuenta de Twitter, la fiscalía General de Justicia CDMX informó que formuló imputación en contra de cuatro servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos, la alcaldesa Sandra Cuevas, por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

“La misma Fiscalía salió a acusarme de privación ilegal de la libertad, hoy ya no se me juzga por privación ilegal de la libertad porque ya no les daba, continúa el robo, el cual refieren, que no fui yo, sino mis dos escoltas. Yo no tengo escoltas, este es un caso de persecución política, no hay elementos”, señaló Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida en Cuauhtémoc.

En la próxima audiencia, Sandra Cuevas anunció que rendirá su declaración y presentará todas las pruebas a su favor.

“Con tres declaraciones de policías que están mintiendo, la jueza ordena medidas cautelares, me ordena tres cosas: no puedo salir del país sin autorización, uno. Dos, tengo que venir a firmar cada bimestre hasta que se acabe el proceso y me suspende de mis actividades como alcaldesa hasta el día jueves, que se lleve a cabo la audiencia definitiva. Toman tres puntos que para mí son agresivos, esto es una persecución política, es completamente falso lo que declararon los policías, la jefa de Gobierno no soporta que hayan perdido la alcaldía Cuauhtémoc, eso es lo que está pasando”, indicó Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida en Cuauhtémoc.

Durante estos tres días de suspensión, impuesta como medida cautelar, el director general de Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, José Medina, estará al cargo de la alcaldía.

Por la tarde, en conferencia de prensa, Sandra Cuevas dijo que acatará las medidas cautelares que le impusieron.

“En lo personal, me parece un exceso; sin embargo, hay que acatar lo que nos indica la jueza, yo no he hablado yo no he rendido mi declaración, esta es una persecución política, y es la oportunidad de que a través de una destitución puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc”, externó Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida Cuauhtémoc.

Acompañada en la conferencia, por los líderes locales del PRD y PAN, Noria Arias y Andrés Atayde, respectivamente, Sandra Cuevas informó que el pasado 11 de marzo entregó a la Policía de Investigación los videos que, afirma, comprueban su inocencia.

Con información de Noticieros Televisa

