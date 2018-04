Fiscalía de Chihuahua confirma ataque contra equipo de seguridad de Javier Corral

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó el ataque contra agentes de la Comisión Estatal de Seguridad que forman parte del equipo de escoltas del gobernador de la entidad, Javier Corral.

En un comunicado, la Fiscalía informó que este sábado, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad realizaban actividades de patrullaje en inmediaciones del club de golf ubicado en avenida Francisco Villa y Periférico de la Juventud, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se percataron de la presencia de un vehículo sospechoso, desde donde comenzaron a disparar contra los efectivos.

Los agentes repelieron la agresión y posteriormente recibieron atención médica, por lo que se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda y localización de los responsables de la agresión.

El gobernador Javier Corral dio a conocer que no se encontraba en el lugar del ataque, por lo que nunca estuvo en riesgo su integridad física.

En su cuenta de Twitter escribió:

Agradezco las muestras de afecto y solidaridad. Estoy bien. Elementos de la CES que forman parte de nuestro esquema de seguridad personal, fueron agredidos mientras realizaban patrullaje de zona; son lesiones no graves. No me encontraba en el lugar, y nunca corrí riesgo alguno.”

