Fiscal de Tlalpan negocia con padres del Rébsamen que rechazan demolición

Familiares de los fallecidos en el Colegio Rébsamen, durante el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, rechazaron la demolición de una de las torres del edificio, luego de que Alicia Rosas Rubí, fiscal de la delegación Tlalpan, acudió a entablar un diálogo y explicarles los riesgos de no llevarse a cabo.

Sin embargo, a pesar de la explicación del perito estructuralista, el grupo de padres se niega a llevar a cabo la demolición de una de las torres del edificio pese al riesgo que significa para algunos vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa.

Fiscal negocia con padres del Rébsamen que rechazan demolición. (Noticieros Televisa)

El área se encuentra delimitada y fueron colocadas vallas en las esquinas del edificio colapsado.

Familiares de los fallecidos en el Colegio Rébsamen y vecinos de la colonia Nueva Oriental Coapa, en Tlalpan, resguardan desde la madrugada las instalaciones del colegio para evitar que éste sea demolido.

En el lugar ya se encuentran elementos de la Policía capitalina, así como del cuerpo de granaderos.

Durante algunos instantes, se tomaron de las manos y formaron una valla humana, pasada la medianoche noche se abrazaron y decidieron permanecer en el lugar a pesar del frío y evitar el inicio de estos trabajos de demolición en el Colegio Rébsamen.

Los familiares afirman que, con esta acción, buscan evitar que se impida el avance de la investigación.

Lo que queremos es evitar es la demolición de este inmueble, porque como lo han dicho mis compañeros, es el símbolo a la corrupción. Queremos evitarlo y nos hacemos la pregunta. ¿Por qué quieren avanzar en esto y no en nuestro caso?, hasta la fecha no hemos tenido, como bien lo dicen, ningún responsable. No ha avanzado nuestro caso, se han roto las mesas de negociación con el procurador, el subprocurador que nos han cancelado constantemente y a casi un año no hemos tenido ninguna respuesta, ningún avance en nada, en absoluto”, dijo Cruz Bernal, padre de la víctima en Colegio Rébsamen.