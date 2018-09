Firmar TLCAN, mayor desafío para México: Guajardo

Firmar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) es el mayor desafío para México por ahora, mientras que a futuro es fortalecer el Estado de Derecho, de acuerdo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Ildefonso Guajardo fue el encargado, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, de negociar el reciente acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, al que se espera se integre Canadá durante esta semana. Durante la mañana del jueves, Guajardo realizó un discurso de inauguración en el foro “The Economist Mexico Summit 2018” .

Luego de mencionar que los logros económicos de la actual administración “son evidentes”, el funcionario mexicano destacó la aplicación de las políticas de integración comercial de México durante el presente sexenio.

El mayor desafío es concluir la renegociación del TLCAN”, dijo con motivo del Mexico Summit 2018, organizado por The Economist, en donde aclaró que “México prefiere un acuerdo trilateral, pero sin duda nuestra principal relación comercial es con Estados Unidos”.

Al reconocer que los resultados en materia de seguridad pudieron haber sido mejores durante la presente administración, el funcionario federal agregó que “el gran desafío que tenemos hacia futuro es el Estado de derecho”.

Guajardo informó que, para proteger la importante industria automotriz mexicana, se logró una “carta adjunta” que garantiza que no se apliquen aranceles de hasta 30 % en vehículos vendidos a Estados Unidos, una amenaza reiterada del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Aseguró que, mediante el nuevo acuerdo, Estados Unidos no podrá aplicar medidas de seguridad nacional como la regla de la Sección 232 contra México, con lo que se protege la capacidad exportadora del sector automotriz en América del Norte y “el millón de empleos”.

La negociación del NAFTA (TLCAN, en inglés) garantiza el libre comercio; no hay ningún tipo de restricción cuantitativa, comercio administrativo ni cuotas. Hay cambios en las reglas de origen” que fortalecerán la integración regional del sector automotriz, indicó el titular de la Secretaría de Economía en declaraciones a medios.

Guajardo también dijo que el relanzamiento del TLCAN a la sociedad era necesario, pues la población ya no ve un beneficio en la globalización o el libre comercio, y dijo que de no comprender esa realidad, “las políticas públicas no serán sustentables en el tiempo”. Celebró también la inclusión de un capítulo para telecomunicaciones y de conceptos como nuevas tecnologías o comercio electrónico.

Con información de EFE

asa.