Fin de la pandemia COVID-19 ‘está a la vista’: OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo “nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de COVID-19“, después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

Te recomendamos: México registra 2 mil 886 contagios y 44 muertes por COVID-19 en 24 horas

“Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista”, subrayó Tedros en su rueda de prensa semanal, en la que pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir la COVID-19, ya que “un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta”.