Filtran audios y video de reuniones de Juan Barreiro, donde habla de Anaya

Este martes, 15 minutos antes de que iniciara el debate presidencial, circuló en internet un video y las grabaciones en audio de tres reuniones que sostuvieron una supuesta empresaria de origen argentino y Juan Barreiro, hermano del empresario Manuel Barreiro, quien está sujeto a investigación de la PGR por la supuesta compra-venta de una nave industrial a una empresa del candidato Ricardo Anaya.

Las reuniones se habrían realizado en las ciudades de Querétaro, Bogotá, en Colombia y Madrid, en España.

La supuesta empresaria argentina dice representar a una compañía inglesa que contrataría los servicios de Juan Barreiro para organizar un evento para 200 personas, supuestos inversionistas chinos. La primera reunión se habría realizado en Querétaro.

Empresaria: Soy la encargada de América Latina, toda la inversión que tenga que ver con América Latina las trato yo.

Juan Barreiro: ¿Qué tipo de inversiones?

Empresaria: Tenemos inmuebles a grandes escalas, por ejemplo, compramos y construimos centros comerciales, no es que nosotros lo hacemos, yo traigo a mis clientes, los conecto con la gente, ellos ponen el dinero.

La segunda reunión supuestamente se habría realizado en Bogotá, Colombia. Juan Barreiro le mostró un plan de negocios para alquilar hoteles y restaurantes y reconoce que Ricardo Anaya se acercó a ellos para pedirles dinero.

Juan Barreiro: Se acercó por dinero. Se hizo algo para hacerle llegar dinero, en cuanto a unas bodegas. Se le dijo okey tenemos estos terrenos, se hizo un crédito, nosotros lo vamos a poner, se hace un crédito, tú me vas ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes y a la hora que lo vendas te vas a ganar 80 millones de pesos para que te los guardes en tu bolsa, supuestamente para la campaña.

La tercera reunión se habría realizado en Madrid, España, donde hablan del proceso electoral en México.

Empresaria: Si llega a ganar el de la izquierda

Juan Barreiro: López Obrador está prometiendo cosas que no tienen ni ton ni son, no son realizables que pasaría exactamente esto que llevaría a México, así como a Venezuela. La idea es que no suceda, por qué, porque no queremos que pase eso, porque eso no es algo bueno para el país.

En este video, Juan Barreiro recibe un sobre que supuestamente contiene un pago anticipado de 10 mil dólares que la empresaria argentina le habría dado como adelanto del 50% por sus servicios.

Y se escucha a Juan Barreiro decir que la investigación en contra de su hermano Manuel Barreiro inició porque Ricardo Anaya tuvo una diferencia con un periódico mexicano

“Aquí el tema fue que se… se fueron…. este político se peleó con uno de los periódicos de México y entonces le ganó un tema legal, gracias a Anaya, entonces de ahí se vino todo. El periódico se quedó muy molesto y dijo ahora sí, no te puedo ganar, pero tengo como lastimarte de otra forma, entonces por eso empezaron a sacar todas estas cochinadas”.

Antes de concluir esta reunión, Juan Barreiro afirma que si el candidato Ricardo Anaya gana las elecciones se abrirán las puertas para hacer lo que quieran.

“Y si queda este candidato se nos abren las puertas para lo que quieran”.

Los audios de las dos primeras reuniones tienen una duración de 3 horas y 15 minutos, mientras que el video dura casi 53 minutos.

Con información de Mario Torres

MLV