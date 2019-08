Destituyen a director y subdirector del penal “El Amate”, en Chiapas

A través de las redes sociales se difundió un video de una presunta fiesta al interior del penal número 14 conocido como “El Amate“, en el que se aprecia un grupo norteño y a varios reos conviviendo con familiares e ingiriendo bebidas alcohólicas presuntamente en el área azul de este Centro de Reinserción Social para Sentenciados ubicado en Cintalapa, Chiapas.

Tras la difusión de la grabación este viernes fueron separados del cargo el director del penal, Pascual Martínez Cervantes, y el subdirector, Obdelin Meza de los Santos, y se encuentran sujetos a investigación.

Gabriela Zepeda, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, informó: “Se ve un convivio al interior de un lugar donde presuntamente es el Centro de Reinserción Social número 14 ubicado en Cintalapa, Chiapas. Para que las investigaciones sean objetivas se separó del cargo al director del centro, así como al subdirector, ya hay un nuevo director y asimismo se mandó una persona especial para que esté al mando de todo el personal de seguridad”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que se realiza una investigación al interior para determinar si las características del video coinciden con él área del centro penitenciario.

Se revisarán los videos de las cámaras de vigilancia al interior y exterior del penal, se entrevistará al personal administrativo de guardia y algunos reos para determinar su participación en este hecho.

Gabriela Zepeda, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, indicó: “Estamos haciendo el trabajo de identificar a las personas que aparecen en el video con las personas que se encuentran actualmente en el centro con la finalidad que nos permita tener más certeza de lo que sucedió”.

Autoridades rechazan que exista autogobierno en el penal “El Amate”

Las autoridades negaron que exista un autogobierno en ese penal.

Gabriela Zepeda, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, dijo: “No lo tenemos visto como que es un interno que controle el centro. Afortunadamente como lo comenté en el centro no hay sobrepoblación lo que nos ayuda a tener el control del centro, hay cuatro módulos de los cuales dos ya están totalmente aislados, no conviven todos los internos, eso también ha permitido que no exista una persona que quiera controlar todo el centro”.

Además de los directivos, están sujetos a investigación todos los custodios y alcaides del penal, en caso de determinar su participación podrían ser acreedores a sanciones administrativas y penales, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

Con información de Juan Álvarez.

