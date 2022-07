Fieles de la Iglesia y familiares de desaparecidos marchan en CDMX por la paz y contra la violencia

Sacerdotes anglicanos y familiares de personas desaparecidas realizaron la primera peregrinación por la vida, la paz y contra la violencia, en la Ciudad de México.

Provenientes de distintos estados de la República, partieron a las 10:00 horas desde la Estela de Luz.

Adelante un grupo evocaba las tradiciones ancestrales con inciensos artesanales.

Despues seguían familiares de personas desaparecidas y los sacerdotes.

“Desde luego que los agentes de pastoral no somos inmunes a lo que esta pasando por el país, sin embargo, nos damos cuenta de que es la oportunidad para hacer una gran articulación con la sociedad y personas de buena voluntad para la construcción de la paz”, dijo Arturo Carrasco, sacerdote anglicano.

Caminaron por los carriles centrales del Paseo de la Reforma. Marcharon hacia la glorieta donde fue plantado el ahuehuete.

Ahí dieron un mensaje de paz, exigieron un cambio en la estrategia de seguridad a nivel nacional. Un alto a la corrupción y a la impunidad en el país.

“Que acabe la violencia… que acaben los desaparecidos, que nuestros hijos hereden un mundo mejor… que seamos conscientes que todos somos responsables, por no habernos manifestado antes cuando todo esto empezó… que las autoridades nos ayuden a pacificar al país”, pidió Denia Quiroa, familiar de desaparecidos.

“Los grupos delincuenciales siguen haciendo de las suyas porque no pasa nada… lo que pedimos es alto a la impunidad ”, dijo Fray Julián Cruz Alta, de la Iglesias por La Paz.

Entre los familiares de desaparecidos estaba Adriana Martínez Rojas, madre de Uriel Andrade Martínez, quien despareció hace un año y medio en La Barca, Jalisco. Desde entonces su madre ha recorrido el país pidiendo a las autoridades que la ayuden a localizarlo. Su caso está cerrado. Ya lo buscó en hospitales y reclusorios del país, sin tener suerte hasta ahora.

“Encuentran fosas y fosas y pues ya no sé ni dónde buscar… en el lugar donde desapareció se encuentran muertos y muertos y no me dan ni un aliento, pero yo se que como sea lo voy a encontrar”, dijo Adriana Martínez, madre de Uriel Martinez, desaparecido.