FGR no hará persecución política, dice Alejandro Gertz Manero al PAN

La asamblea plenaria del Partido Acción Nacional (PAN) concluyó con un encuentro privado y a distancia con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

En una conferencia posterior, la senadora Xóchitl Gálvez informó que el funcionario se comprometió a no utilizar la justicia con fines de persecución política, sobre todo ante la cercanía de las elecciones.

“La propuesta fue de que no haya persecuciones de carácter político, que no se use la justicia con fines políticos. Entonces pues nos dio la tranquilidad y la certeza de que siempre se va a conducir de manera imparcial y de manera transparente y de manera ética y apegado al derecho”, dijo Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.