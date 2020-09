FGR exonera a Miguel Ángel Osorio Chong de enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, luego de investigarlo por un presunto crecimiento inexplicable de su patrimonio en el sexenio pasado.

La semana pasada, la FGR cerró el caso luego de que el senador Osorio Chong rindió su declaración y un banco confirmó la versión de que el exsecretario de Gobernación devolvió un préstamo que había solicitado para la compra de una casa, que no se concretó.

Así lo explicó, en entrevista, el coordinador del PRI en el Senado, quien aceptó que la resolución le da tranquilidad.

“Por supuesto que sí, porque ya una instancia legal, ya la Fiscalía General de la República es quien ha determinado que ante las evidencias presentadas e investigadas, no da lugar ningún ejercicio de la acción penal. A mí ya se me entregó por parte de la Fiscalía General de la República, el no ejercicio de la acción penal, dado que se dio por atendido todos los documentos y papeles, y por ello, es que entonces ellos mismos determinaron el no ejercicio de la acción penal. Pero esto tiene un segundo camino, un segundo camino que es el Función Pública y por supuesto también ver, todavía no me han comunicado, si ha habido algún recurso que la propia Función Pública siguiera en mi contra respecto a la resolución de la propia Fiscalía, que fue la semana pasada”, indicó Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI.