FGR asegura inmuebles en la zona de Santa Fe, al inicio de la autopista México-Toluca

La Unidad Antiterrorista de la FGR investiga la propiedad de varios inmuebles ubicados en 53 hectáreas en la zona de Santa Fe, justo al inicio de la autopista México-Toluca.

La FGR aseguró seis propiedades, entre terrenos baldíos, establecimientos mercantiles y una gasolinería, que son vigilados las 24 horas.

Sin embargo, en esa misma zona hay 3 edificios de departamentos habitados, un edificio que se está construyendo y, en un terreno cercano, se inició la venta de más departamentos.

Según las autoridades de la alcaldía de Álvaro Obregón, estos edificios están en riesgo de ser asegurados por la FGR.

“Es un tema muy grave, porque la Fiscalía General de la República está asegurando a particulares, está llegando la Fiscalía a amedrentar a los dueños de los terrenos que, literalmente amedrentándolos es, cayendo en su propiedad y llegando a querer verificar la propiedad sin ningún oficio y a la hora que no se los han permitido algunos dueños, los están citando en la Fiscalía”, dijo Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

En sus redes sociales, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, explicó que al menos 500 vecinos de la zona de Santa Fe han recibido un citatorio de la FGR:

“De esta indagatoria, nos llega a los vecinos de Santa Fe un documento como éste, es una notificación de la Fiscalía que sin duda tiene, un sin número de irregularidades, no nos dice qué delito se está imputando a quien recibe el documento, los documentos que solicitan son estrictamente personales de la propiedad de los particulares, si no llevo la documentación que acredita mi propiedad me van a poner una multa de 28 mil pesos o un poquito más”, aseguró Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.