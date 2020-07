FGJEM investiga posible narcomenudeo tras asesinato de cinco mujeres en Nicolás Romero

Cinco mujeres fueron asesinadas, tres de ellas menores de edad dentro de un humilde domicilio del municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. La Fiscalía mexiquense descartó que se trate de un feminicidio múltiple; una de las principales líneas de investigación es el narcomenudeo.

La tarde de este miércoles 8 de julio, dos jóvenes llamaron a la puerta de la familia Sánchez, que habita un pequeño cuarto de apenas dos metros cuadrados, en la falda de un cerro de la colonia El Tráfico, en Nicolás Romero.

“Habían venido unas personas, bueno dos chavos, y que se metieron hasta dentro, les indicaron que era de un apoyo económico, que podían brindar apoyo o becas para las niñas, pero les pidieron sus INEs a las adultas”, comentó un familiar de la víctima.

Según familiares, minutos después de las 8 de la noche, las mismas personas, junto con una mujer, acudieron a entregar la supuesta ayuda. cuando les abrieron, dispararon contra Lucrecia de 49 años.también contra sus hijas dulce, de 16 y Nancy de 33; y sus nietas, Yanai y abril de 10 años, así como Karla de 11 años, Apolinar, de 56 años de edad, esposo de Lucrecia, se encontraba afuera.

“Acababa de llegar de trabajar, pero no le gusta estar dentro de su casa, entonces se salió a barrer. Escuchó todo, o sea él pensó que eran cuetes cuando se metió a su casa vio su familia en suelo”, comentó un familiar de la víctima.

En el lugar se encontró un mensaje donde se aseguraba que el ataque había sido por no pagar una deuda. La Fiscalía mexiquense descartó que se trate de un feminicidio múltiple; una de las principales líneas de investigación es el narcomenudeo.

“Nuestras víctimas son mujeres, son niñas y que por esta razón es muy importante que a través de la perspectiva de género no perdamos ni un solo dato que nos pueda llevar a los culpables de este espantoso hecho”, destacó Dilcya García, fiscal Central para Delitos de Género.

La familia de las mujeres asegura se trataba de una familia con pocos recursos, que ahora ni siquiera cuenta con dinero suficiente para enterrar los 5 cuerpos o costear la hospitalización de Karla, la única sobreviviente.

“Las niñas no le hicieron daño a nadie. Eran una familia humilde. No tenían que ver con narcotráfico. Había veces que se quedaban días sin comer honestamente lo que a mí me interesa se de a conocer que no eran malas personas, que se haga justicia”, dijo un familiar de la víctima.

