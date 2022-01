FGJCDMX revela causas de muerte del bebé Tadeo; califica exhumación como caso ‘atípico’

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, reveló las causas sobre la muerte del bebé Tadeo, de 3 meses de edad, cuyo cuerpo fue abandonado en la basura del penal de San Miguel, en Puebla, y calificó la exhumación como caso ‘atípico’.

En un mensaje a medios que se transmitió por internet, Ulises Lara dijo que el bebé murió el pasado 6 de enero, debido a un padecimiento digestivo, luego de que fue operado en varias ocasiones en un hospital de la alcaldía de Iztacalco.

Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX, comentó: “La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha podido confirmar que el menor de edad nació en el Estado de México y presentó problemas congénitos que lo llevaron a ser atendido en un hospital en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. En el nosocomio fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones por padecimientos en el sistema digestivo, pero lamentablemente no resistió y falleció el pasado 6 de enero, por una infección generalizada. Asimismo, se tiene conocimiento de que el bebé fue inhumado el mismo día y fue, 4 días después, es decir el 10 de enero, cuando su cadáver fue hallado en el estado de Puebla”.

Informó que el Ministerio Público ha realizado entrevistas con los papás del menor, con el personal del panteón , de donde fue exhumado el cadáver del niño, y con vecinos de la zona, y se están analizando videos, sin especificar cuántos y de dónde, para determinar quién exhumó el cadáver del menor.

Aclaró que en la Ciudad de México hay varios casos de menores desaparecidos, que la mayoría de los casos son alertas “Amber” de menores que son sustraídos por alguno de los padres que están en un conflicto legal por la custodia.

“Es necesario señalar que nos encontramos ante un caso atípico y que no se tiene registro de un caso con características similares en la Ciudad de México, entre los casos que actualmente con la Alerta Amber, es decir, que cuentan con una denuncia de ausencia y que son investigados por esta Fiscalía, en un porcentaje mayoritario, se trata de sustracción de menores cometida por alguno de los padres. En estos casos, por protocolo, no es posible desactivar dicha alerta, en tanto no se resuelvan litigios del orden familiar, aunque se tenga certeza de la ubicación y localización de los menores de edad”, señaló Ulises Lara.