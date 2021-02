FGJCDMX investiga a exfuncionarios por corrupción: Ernestina Godoy

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, se reunió virtualmente con diputados locales, a quienes aseguró que la institución a su cargo está investigando a funcionarios de la administración pasada, por actos de corrupción que calificó como los más grandes registrados en la Capital del país.

Dijo que conforme avancen las investigaciones habrá más detenidos y, en cuanto la ley lo permita, dará a conocer más detalles de las mismas.

Al momento, apuntó, son 23 carpetas de investigación, que involucran a 35 funcionarios públicos en el desvío de aproximadamente mil 588 millones de pesos, 12 de los involucrados ya han sido llevados ante tribunales y se encuentran en proceso, aseguró.

La fiscal detalló, por otro lado, que, gracias a la coordinación con distintas instituciones, locales y federales, 219 objetivos criminales relevantes fueron detenidos y puestos a disposición de jueces, durante el 2020.

Sobre el tema y a pregunta expresa Godoy admitió que hay operaciones del crimen organizado en la Ciudad, pero aseguró que se está investigando.

“Sí, tenemos ubicados, lo hemos comentado, a todos los grupos criminales, sus niveles de influencia, sus relaciones con otras expresiones criminales organizadas incluso externas a la Ciudad; el programa de persecución penal considera la existencia de ellos y las cadenas criminales que se articulan en torno a ellos; no, no negamos, lo he dicho, no negamos la existencia de bandas criminales, pero tampoco ni los protegemos ni los encubrimos”, agregó Godoy.