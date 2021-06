FGJCDMX fincará responsabilidades por accidente en L12 del Metro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fincará responsabilidades por el accidente en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

López Obrador comentó que el dictamen de la empresa noruega DNV sobre el derrumbe en la Línea 12 del Metro es acertado y es un buen primer análisis.

El mandatario mexicano recomendó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, seguir atendiendo a los familiares de las víctimas y reparar el daño material.

Mencionó que su Gobierno apoya la decisión de Claudia Sheinbaum de buscar la rehabilitación de la Línea 12 lo más pronto posible, haciendo una revisión completa para darle a la gente absoluta seguridad.

Reiteró que su Gobierno no acepta la corrupción ni la impunidad y tampoco son encubridores como los gobiernos anteriores.

“No hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción, ni la impunidad, nosotros no somos encubridores, no es como los gobiernos de antes, ahora es distinto, por eso no pueden nuestros adversarios porque tenemos autoridad moral y autoridad política”, declaró.