FGE de Guerrero niega que ministeriales secuestraran a dos hombres para presentarlos como homicidas

La Fiscalía de Guerrero niega que sean policías ministeriales los que secuestraron a un padre y a su hijo en Acapulco, para después presentarlos como los presuntos asesinos de un empresario.

El pasado 26 de octubre, el empresario César Zambrano fue asesinado en Acapulco, Guerrero.

Once días después, la Fiscalía de Guerrero presentó a Alejandro “N”, Rodrigo “N” y Fernando “N” como los presuntos asesinos.

El fiscal aseguró que los detuvo en el municipio de Zihuatanejo, con la camioneta que le robaron al empresario.

“Viajaban en la camioneta, marca tipo Explorer modelo 2018”, destacó Jorge Zuriel de los Santos, fiscal general de Guerrero.

En contraste, En Punto mostró un video que demuestra que Jorge Tapia, uno de los tres imputados, fue secuestrado el 4 de noviembre por hombres armados afuera de su casa y a su hijo, Rodrigo Tapia, un día después.

Su familia pagó 130 mil pesos de rescate, pero no los soltaron.

Tres días después, el fiscal de Guerrero presentó a padre e hijo como presuntos responsables del asesinato.

“El video exhibido en el noticiero En Punto con Denise Maerker ya había sido presentado como prueba a favor de los imputados, y desestimado por el juez de control por no tener relación con el hecho del homicidio”, apuntó Jorge Zuriel de los Santos.

“Ese video no ha sido presentado, ese apenas yo lo obtuve hace tres días, ya directamente de lo que es el equipo, ya con una memoria USB, el que se presentó fue el que mi hijo grabó de su teléfono al monitor”, apuntó Betsabed, familiar secuestrado en Acapulco, Guerrero.

-¿Por qué lo desestimo el juez?

“Porque no se podía ver con claridad”, destacó”

“Bueno lo tendrán que ofrecer ellos como prueba”, expuso Jorge Zuriel de los Santos, fiscal general de Guerrero.

El fiscal también aseguró que después del asesinato los presuntos homicidas se escondieron en Zihuatanejo.

“Al día siguiente, los hoy detenidos se trasladaron a la ciudad de Zihuatanejo. Decidieron esconderse hasta el día de ayer cuando pretendían vender la camioneta en la cantidad de 15 mil pesos”, indicó Jorge Zuriel de los Santos, fiscal general de Guerrero.

“Estuvieron para celebrar las fiestas de día de muertos en la casa, 31, el día primero, día 2, tengo fotografías”, destacó Betsabed Uribe, familiar secuestrado en Acapulco, Guerrero.

El fiscal asegura que los hombres armados del video no son policías ministeriales.

“Ni los vehículos, ni las personas, que aparecen en el video, pertenecen a la Fiscalía del Estado. Es importante establecer el día, hora, lugar, y quienes son los que participan”, señaló Jorge Zuriel de los Santos.

“Aparece día, hora, la fecha, eso yo no lo puedo manipular, no hay ninguna forma como yo lo manipule. Me es ilógico que no lo quieran tomar en cuenta”, sostuvo Betsabed Uribe.

“Sí son los responsables del homicidio César Zambrano. En el momento de su detención, tenían el arma de fuego con la cual lo privaron de la vida”, sostuvo Jorge Zuriel de los Santos.

Sin embargo, un día después de su detención, por falta de pruebas, un agente del ministerio público en Zihuatanejo decretó la libertad a los tres imputados por el delito de robo y ordenó su libertad inmediata.

“Supuestamente el móvil del homicidio dice que fue por robarle la camioneta. Entonces porque los dejan libres, es algo no tiene cordura. Entonces quién se robó la camioneta, porque los están culpando a ellos”, cuestionó Betsabed Uribe.

“No, lo que pasa es que el robo de vehículo en el momento de la detención. No es un delito grave, eso es lo que pasa, que son dos carpetas diferentes”, señaló Jorge Zuriel de los Santos.

“Yo quisiera encarecidamente que me recibiera el señor gobernador Héctor Astudillo porque quisiera exponerles mi caso [15:34] También me gustaría que la familia del señor César Zambrano, tuvieran algún acercamiento conmigo para exponerles mi caso, y ellos mismos vean la injusticia que se está haciendo”, concluyó Betsabed Uribe.

A quien le corresponde determinar la inocencia o culpabilidad de los detenidos es desde luego a un juez, lo que nosotros estamos poniendo en duda son las circunstancias de la detención de este padre y su hijo.

La Fiscalía dijo cuándo anunció su detención que llevaban 11 días en Zihuatanejo, las imágenes muestran que fueron detenidos o secuestrados tres días antes de ser presentados en Acapulco. Es muy delicado y no está de más recordar que en Guerrero había mucha presión para que se encontrara a los asesinos del empresario César Zambrano.

Con información de Marco Antonio Coronel y Gerardo Sánchez.

LLH