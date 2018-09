Fernández Noroña y Muñoz Ledo chocan en San Lázaro

El petista Gerardo Fernández Noroña increpó al presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio muñoz ledo, por asistir al mensaje presidencial de Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. Primero desde su curul y después en la tribuna.

“Usted permite el desorden del presidente Peña, usted permite el atropello a esta soberanía, su desvergüenza es inaudita diputado presidente”, dijo Gerardo Fernández Noroña a Porfirio Muñoz Ledo.

Se subió a la tribuna y le recriminó.

“No le acepto su moción de orden porque no hay desorden a no ser que usted quiera provocarlo. A ver quién gana: un diputado o una inmensa mayoría de la Cámara. No le voy a escuchar, no le voy a escuchar”, respondió Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados.

“No le voy a tolerar su falta de respeto, no le voy a tolerar su insolencia”, le dijo Fernández Noroña.

“No soy insolente, usted es un golpeador, usted es un golpeador”, objetó Muñoz Ledo a Fernández Noroña.

El presidente de San Lázaro le respondió:

“Le ruego que tome su asiento, hay diputados que no se han dado cuenta que ya ganaron y cambió la mayoría de la Cámara”.

Pasado el enfrentamiento inició el trabajo legislativo. Morena presentó la primera iniciativa de su bancada y de la legislatura para eliminar el Fuero Constitucional de los servidores públicos.

“El presidente será sometido a un proceso penal si es acusado de cometer un delito, nosotros también, los ministros de la Corte, los consejeros del INE, los gobernadores, esa es la idea, que vayan a los juzgados a defenderse, si la sentencia es condenatoria se comunica dicha sentencia a la Cámara de Diputados y se da por suprimida la inmunidad, y se da por terminado el ejercicio del cargo”, dijo el diputado de Morena, Pablo Gómez.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que comenzará a analizarla cuando ésta se conforme.

Con información de Héctor Guerrero.

LLH