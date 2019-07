Feria del Mezcal inicia en Oaxaca previo a la Guelaguetza

En Oaxaca, arrancó la Feria del Mezcal en el marco de las fiestas de la Guelaguetza.

Decenas de productores se reunieron en el Centro de Convenciones de la ciudad de Oaxaca para ofrecer al mundo esta bebida, que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial.

En Oaxaca se producen cada año cinco millones de litros de mezcal, de los cuales, la mitad se venden en el extranjero y la otra mitad en territorio nacional.

La mayor parte de ese mezcal sale de los palenques de estos productores que hoy, se han congregado en la Feria del Mezcal.

Todo el proceso desde la selección del mismo maguey donde todos los cuidados han sido tomados en cuanto a la altura, en cuanto a color, el tamaño para poder ser cortado y así procesado”, dijo Mario Daniel Herrera Gómez, productor mezcalero.

Este mezcal está muy rico, la verdad es que he probado bastantes y este fue el que me pareció más, como más suave, ni siquiera raspa y la feria pues ya tiene varios años que he venido y me gusta mucho, hay muy buen ambiente”, comentó Raquel Urquidi, turista.