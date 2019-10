Quitan formalmente permiso a empresa para operar La Feria de Chapultepec

Formalmente se dio por terminada la operación de la Feria de Chapultepec.

La empresa “Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec SA de CV”, tenía permiso para administrarla hasta 2027, se les otorgó el permiso apenas en 2017 y sería por 10 años, pagando 12 millones de pesos anuales.

Así lo dijo en conferencia de prensa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al dar los detalles sobre la terminación del permiso. Informaron que desde la semana pasada notificaron a la operadora sobre la decisión.

La jefa de Gobierno dijo que en materia penal serían responsables desde el dueño de la operadora de la Feria, hasta los encargados del mantenimiento del juego mecánico. Y revisarán también la actuación de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aquí lo que muestra el peritaje de la Procuraduría es que en la operación diaria no siguieron ni siquiera las normas que tienen planteado. Puedes hacer una revisión anual y en ese momento puede estar bien el juego, pero día a día se va desgastando y tienen una bitácora, había 20 puntos donde quien hace la revisión dice ok, ok, no ok, no ok, no ok, entonces en esa revisión diaria, cuando se ve que no estaba cumpliendo con el mínimo mantenimiento, el juego no debió haber operado”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.