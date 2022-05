Feministas detenidas durante marcha en Irapuato narran cómo fueron tratadas por la Policía

Durante la noche del lunes fueron liberadas las 26 personas, la mayoría mujeres y menores de edad, que fueron detenidas durante la marcha del domingo en Irapuato contra los feminicidios y las desapariciones. Varias detenidas narraron cómo fueron tratadas por la policía.

Te recomendamos: Ataque armado en playa Caleta de Acapulco deja un muerto y un herido

Este domingo, Yoselín de 32 años fue sometida y detenida por varias policías durante la marcha contra los feminicidios y desapariciones en Irapuato cuando intentaba defender a una joven que aparentemente fue detenida de manera arbitraria a un costado del palacio municipal.

“A mí me tomaron 4 policías, una me estaba ahorcando en lo que las otras dos me agarraron de los brazos”, dijo Yoselín, madre de familia detenida Irapuato, Guanajuato. “Y mi mamá fue a defender a una muchacha que era menor de edad y la tenían ahí, y ya después otros tres agarraron y se llevaron a mi mamá y yo tenía miedo porque había fuego de lado de mi mamá”, comentó la menor detenida.

Sus hijas de 13 y 19 años, así como una de sus sobrinas de 14 años también fueron detenidas y golpeadas.

“A mí una me jaló el pelo, me agarró de las greñas y me dijo ‘a ver no que muy culerita’ y después nos agarraron y nos metieron. Nos empezaron a patear, no que muy huevas y que no sé qué, mira aquí, aquí háblales a sus muertas que están defendiendo”, afirmó.

Yoselín y las tres jóvenes narraron las vejaciones que aseguran haber sufrido por parte de los agentes.

“Cuando yo voy entrando a presidencia me empiezan a cachetear, llegamos y una de las policías que me traía y me dijo: ‘ ya van a valer madre, hijas de su …’ y llévalas para allá para meterles su put..a. Nos aventaron alcohol en la cara y nos dijeron que nos iban a prender fuego. El comandante fue y nos dijo que si queríamos morir como la Debanhi y la Careli, que par de putas, que por eso murieron”, describió Yoselín. “Me esposaron junto con mi prima menor de edad, de 13 años, nos metieron a la presidencia y nos tiraron todas al piso, nos dieron patadas, se subían encima de nosotras, nos daban cachetadas, nos decían que ya habíamos valido”, explicó otra de las detenidas.

Cerca de las 11 de la noche de este lunes, Yoselín, sus dos hijas y su sobrina fueron liberadas junto con otras 25 personas, sin embargo, a través de un comunicado, la Policía de Irapuato informó que ratificó la denuncia contra las detenidas por las lesiones a las 11 policías. También señaló que asuntos internos iniciará una investigación para verificar la participación y actuación de sus agentes.

“Seré la primera que reconozca cualquier abuso policial que se haya dado, pero es importante verlo todo en un conjunto, todo en un contexto”, concluyó Lorena Alfaro, presidenta municipal de Irapuato, Guanajuato.

Con información de En Punto

KAH