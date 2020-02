Feminicida de Marbella Valdez acudió a su funeral y ya fue detenido

El responsable del feminicidio de Marbella Valdez acudió a su funeral y ya fue detenido en Tijuana.

Te recomendamos: Diputado de Morena pide pena de muerte para feminicida de Fátima

La acosó, la mató y fue a su entierro. La detención en Tijuana del presunto feminicida de la joven Marbella Valdez, de 20 años de edad ha provocado indignación, no solo por el crimen en sí, sino por todo lo que se ha ido sabiendo después.

El pasado 5 de febrero, Marbella Valdez Villareal, de 20 años de edad, no llegó a trabajar a la gasolinera ‘El Soler’, en Tijuana, donde laboraba. Tres días después su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos y con huellas de violencia, en una bolsa negra, en un basurero de la colonia El Tecolote. Los dictámenes periciales indicaron que sufrió abuso sexual, golpes y fue asfixiada.

El entierro de Marbella, quien también estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California, se llevó a cabo el pasado 14 de febrero en la iglesia Ríos de Agua Viva, donde pasó gran parte de su infancia, tras quedar huérfana a los 5 años.

En las fotografías tomadas por el periodista Omar Martínez, se aprecia a un hombre, con el rosto afligido, portando una playera con el rostro de Marbella y la leyenda “Tijuana de luto”, ni una más”, quien incluso colocó un peluche en el féretro.

Fue identificado como Juan “N” de 40 años de edad.

Juan era cliente de la gasolinería donde trabajaba Marbella. Inició una amistad que después se convirtió en una relación de acoso durante casi seis meses.

Le mandaba desde flores y comida e incluso colocó un aparato GPS en el vehículo de la joven para saber en dónde estaba a cada momento. Los amigos de Marbella sospechaban que Juan podía tener algo que ver en su desaparición.

Obviamente no podíamos decir nada, no podíamos hacer nada porque teníamos que tenerlo cerca para que no sospechara”.